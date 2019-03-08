Куба осудила «агрессивные» заявления США в адрес Венесуэлы

<img src="//img.gazeta.ru/files3/585/12148585/RTX1YFMH-pic905-895x505-26996.jpg">

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил, что единственной угрозой американскому региону является доминирование США, а не Венесуэла. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Гавана осуждает «агрессивные» заявления Вашингтона в адрес Каракаса.

Он также добавил, что США пытаются доминировать в американском регионе.

Реклама

Родригес подчеркнул, что Венесуэла не угрожает безопасности США.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что американский империализм объявил энергетическую войну республике.