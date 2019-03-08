Куба осудила «агрессивные» заявления США в адрес Венесуэлы
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил, что единственной угрозой американскому региону является доминирование США, а не Венесуэла. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, Гавана осуждает «агрессивные» заявления Вашингтона в адрес Каракаса.
Он также добавил, что США пытаются доминировать в американском регионе.
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Родригес подчеркнул, что Венесуэла не угрожает безопасности США.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что американский империализм объявил энергетическую войну республике.