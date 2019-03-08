Климкин рассказал о «массовом переселении» россиян в Крым
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что власти России якобы специально переселяют десятки тысяч россиян в Крым. Об этом сообщает РИА «Новости».
«У нас есть опасения, что многие из них имеют еще и уголовное прошлое», — сказал Климкин.
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По его словам, людей переселяют якобы по религиозному и национальному признаку.
Он также добавил, что таким образом российские власти «контролируют» людей.
Ранее сообщалось, что Климкин назвал Крым «худшей версией» России.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.