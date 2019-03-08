Мадуро: американский империализм объявил энергетическую войну Венесуэле

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Венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что США объявили Венесуэле «энергетическую войну». Об этом он написал в своем твиттере.

При этом Мадуро подчеркнул, что «американскому империализму» не получится одолеть «народ» экс-президента Венесуэлы Уго Чавеса.

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Доказательств причастности США к перебоям с электроэнергией Мадуро не привел.

Ранее местные СМИ сообщали, что в 21 из 23 штатов Венесуэлы наблюдаются перебои с электричеством, они затронули также столицу страны Каракас. РИА «Новости» уточнило, что из-за проблем с электричеством в столице остановили все линии метрополитена, также наблюдались проблемы с мобильной связью.

Национальная корпорация по электроэнергии Венесуэлы также заявляла, что на крупной гидроэлектростанции «Эль-Гури» якобы произошла диверсия в рамках «электрической войны» против страны.