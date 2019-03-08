ЦИК утвердил окончательный список кандидатов в президенты Украины
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины утвердила список кандидатов в президенты страны, в общей сложности в президентской гонке будут участвовать 39 человек. Окончательный список кандидатов опубликован на сайте ведомства.
«Бюллетень для голосования в день выборов будет содержать фамилии 39 кандидатов на президентский пост», — говорится на сайте ЦИК.
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Также отмечается, что бюллетень будет содержать информацию о всех кандидатах в президенты.
Выборы президента Украины пройдут 31 марта. 7 марта был последним днем, когда кандидаты могли отказаться от участия в выборах.
Ранее стало известно, что от участия в выборах главы Украины отказались пять кандидатов.