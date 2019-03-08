«Глупая провокация»: президент Чехии об отказе пустить российского дипломата в страну

Президент Чехии Милош Земан заявил в эфире TVBarrandov, что отказ пустить представителя МИД России в страну является «глупой провокацией». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я считаю эти действия весьма глупой провокацией», — сказал Земан.

Он объяснил, что из-за этого инцидента российская делегация «раздумывала» вернуться назад. По его словам, из-за недопуска дипломата отношения между странами могли испортиться «на долгое время».

Ранее сообщалось, что представителю МИД России отказали во въезде в Чехию.