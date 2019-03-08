Путин в поздравлении с 8 марта связал воспитание детей с «традициями» России

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Президент России Владимир Путин во время поздравления женщин с 8 марта заговорил про «традиционные ценности», которые сделали Россию «сильной». Поздравление президента транслировал телеканал «Россия 24».

«Дорогие наши женщины! Поздравляю вас с Международным женским днем <...> Этот весенний день всегда наполнен цветами и подарками, озарен радостью наших женщин, светом ваших улыбок», — сказал Путин.

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Президент также отметил, что женщины могут достичь «практически всех профессиональных высот» и могут различить «самые тонкие нюансы» в работе.

При этом, заверил Путин, великим счастьем для женщин является материнство, которое «утверждает те традиционные ценности, которыми всегда была сильна Россия».

Ранее сообщалось, что Путин покатался на лошадях с женщинами-полицейскими.