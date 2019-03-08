«Выборы завершатся прогнозируемым образом»: Тимошенко о втором туре Порошенко

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Кандидат в президенты Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что нынешний президент страны Петр Порошенко выйдет во второй тур президентских выборов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Тимошенко подчеркнула, что она с Порошенко «однозначно» выйдет во второй тур выборов.

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«Мы с Порошенко во втором туре и после второго утра будут закрыты все аэропорты (чтобы он не выехал. — «Газета.Ru») и все его [Порошенко] окружение», — сказала Тимошенко.

При этом Тимошенко выразила уверенность, что победит на выборах.

Ранее Тимошенко называла Порошенко «рукой Кремля».