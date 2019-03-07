Коэн подал в суд на компанию Трампа
Бывший адвокат президента США Майкл Коэн подал в суд на Trump Organization в штате Нью-Йорк, передает агентство Reuters.
Как отмечается, он обвинил организацию в том, что она не выплатила ему гонорар, а также не покрыла расходы за тот период, когда он работал от имени ее интересов.
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В агентстве уточнили, что компания Трампа якобы отказалась возместить ущерб после того, как Коэн заявил о намерении сотрудничать со следствием.
Ранее сообщалось, что экс-адвокат прошлой весной поручил своему адвокату изучить возможность помилования.