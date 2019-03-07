Президента Словакии обвинили в некомпетентности

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Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини обвинил президента республики Андрея Киску в некомпетентности, высокомерии и грубом вмешательстве в предвыборную кампанию. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Пеллегрини раскритиковал заявления Киски в адрес словацкого дипломата Мароша Шефчовича.

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Как отмечается, премьер Словакии заявил, что Шефчович всегда достойно представлял свою страну, в отличии от президента республики.

При этом Пеллегрини подчеркнул, что Киска «недостойно порочит» Шефчовича.

Ранее Киска заявил, что его вскоре могут арестовать.