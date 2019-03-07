В ЕС отреагировали на выдворение посла ФРГ из Венесуэлы
Глава европейской дипломатики Федерика Могерини осудила выдворение посла ФРГ из Венесуэлы, сообщает агентство Reuters.
Она подчеркнула, что это решение противоречит урегулированию политического кризиса в стране.
«Европейский союз категорически осуждает тот факт, что посол Германии в Каркасе (столице Венесуэлы. — «Газета.Ru») был вынужден покинуть страну», — отметила Могерини.
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Также глава европейской дипломатии добавила, что данная мера способствует эскалации конфликта.
Ранее сообщалось, что Германия призвала президента Венесуэлы Николаса Мадуро отказаться от насилия.