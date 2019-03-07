В Госдепе рассказали о встречах с представителями Мадуро
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что дважды встречался с представителями венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, данные переговоры должны были остаться конфиденциальными.
Он также добавил, что большинство информации из Вашингтона «утекает» в прессу.
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Однако, Абрамс отказался назвать тему переговоров с представителями Мадуро.
Ранее сообщалось, что США готовы ввести новые санкции против Венесуэлы.