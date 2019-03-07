Оппозиционные силы Алжира потребовали отставки президента Абдельазиза Бутефлики. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, оппозиция также призвала к роспуску правительства Алжира и объявления в стране переходного периода.

Как отмечается, оппозиция Алжира потребовала отставки президента в ходе встречи по обсуждению кризиса, который был спровоцирован выдвижением Бутефлики на пятый срок.

Ранее сообщалось, что полиция Алжира закрыла метро из-за беспорядков.