Захарова обвинила Нидерланды в желании заработать на марихуане

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала планы парламента Нидерландов легализовать производство и распространение немедицинского каннабиса, передает РИА «Новости».

По ее мнению, таким образом Гаага хочет вывести производство наркотика «на промышленные масштабы» и пополнять за его счет бюджет.

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«Это приведет к ослаблению государственного контроля над распространением наркотических средств», — заявила она.

Она добавила, что из-за этого снизится эффективность международного антинаркотического сотрудничества и увеличится наркотрафик в соседние страны.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии могут легализовать продажу марихуаны.