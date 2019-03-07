Захарова пообещала ответ на отказ во въезд в Чехию дипломату из России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала вопиющим инцидентом отказ во въезде в Чехию дипломату из России, передает РИА «Новости».

Она добавила, что Москва адекватно ответит на подобные конфронтационные выпады.

Ранее член международного комитета Госдумы Елена Панина назвала «чем-то из ряда вон выходящим» ситуацию с дипломатом, поскольку состав делегаций дипломатов всегда утверждается заблаговременно.

Представитель МИД должен был принять участие в российско-чешской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству.