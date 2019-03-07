«Постановочное шоу»: в МИД России разоблачили намерения США в Венесуэле

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала ситуацию на территории Венесуэлы. Об этом она сказала во время брифинга.

По ее словам, после того как американской стороне не удалось реализовать «гуманитарный прорыв», США приступили в реализации другого постановочного сценария, который был связан с «зарубежным вояжом» главы оппозиции Хуана Гуайдо. Также с американской стороны звучали предупреждения о последствиях, в случае если с Гуайдо что-то произойдет.

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«Не будем гадать, что будет дальше в этой постановочной истории, но это, конечно, шоу не бесконечное», — сказала Захарова.

Ранее Гуайдо призвал Европу усилить санкции против Венесуэлы.