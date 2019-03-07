Экс-послу США в России пришлось объяснять, что он не агент Кремля
Одна из подписчиц бывшего посла США в Москве Майкла Макфола предположила, что он может оказаться «агентом России», на что дипломат ответил на своей странице в твиттере.
По словам подписчицы, было бы «забавно», если бы Макфол оказался «агентом» Кремля, а его заявления в ключе «Путин ненавидит меня» были бы частью роли. Она также напомнила, что российский юрист Наталья Весельницкая, которую недавно обвинили в воспрепятствовании правосудию в США, сидела позади Макфола в конгрессе.
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Макфол ответил, что своим местом Весельницкая обязана республиканцам, и подчеркнул, что никогда с ней не встречался.
«А что касается Вас, обвиняющей меня в том, что я российский шпион, после стольких лет служения великой стране, это омерзительно», — заявил Макфол.