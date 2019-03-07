Мадуро снова пустился в пляс на фоне кризиса в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес станцевали под песни, которые посвящены главе государства. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что Мадуро с супругой начали танцевать после встречи с представителями добывающих компаний страны. По данным агентства, после переговоров президент попросил музыкантов сыграть что-нибудь в честь прошедшего карнавала — они исполнили песню со словами «Мадуро не уходит, Мадуро не уходит».
В конце февраля сообщалось, что Мадуро станцевал румбу во время выступления на митинге своих сторонников.