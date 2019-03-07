Медведев отреагировал на заявление посольства США об уходе России из Крыма

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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев вспомнил о «суверенитете», комментируя заявление американского посольства в Люксембурге с просьбой к местным властям призвать Россию к уходу из Крыма. Об этом сообщает РИА «Новости».

В агентстве напомнили, что посольство США в Люксембурге во время визита Медведева в эту страну призвало местные власти заявить России о недопустимости нахождения в Крыму.

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Медведев, комментируя этот призыв, предложил дать заявившему об этом человеку учебник «по международному праву». Он отметил, что представителю дипмиссии следует изучать его «с азов, включая понятие государственного суверенитета».

«Может быть, тогда в голове у подобного человека все встанет на место, если, конечно, он сможет понять, что это [суверенитет] такое. Я в этом сомневаюсь», — сказал Медведев.

Ранее зампомощника госсекретаря США Джордж Кент похвалил Белоруссию за позицию по Крыму.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.