Reuters: дающий показания против Трампа адвокат сотрудничает с конгрессом

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Майкл Коэн, экс-адвокат американского лидера Дональда Трампа, во время вторых слушаний в конгрессе сотрудничает с комитетом по разведке палаты представителей США. Об этом сообщает Reuters.

Председатель комитета Адам Шифф рассказал, что Коэн предоставил все документы, которые у него запрашивали ранее.

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«Может быть, [комитету] потребуются дополнительные материалы, которые он [Коэн] может предоставить, его сотрудничество с комитетом продолжается», — сказал Шифф.

Во время первых слушаний в конгрессе Коэн заявил, что Трамп является «расистом».