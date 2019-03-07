Волгоградский депутат оправдался за сравнение малоимущих пенсионеров с «алкашами»

Депутат Волгоградской областной думы от партии «Единая Россия» Гасан Набиев заявил, что его сравнение малоимущих пенсионеров с «алкашами» и «тунеядцами» является «неточным», передает РИА «Новости».

«Я прошу прощения у всех, кого совершенно справедливо возмутило мое неточное высказывание по поводу пенсий», — сказал депутат.

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Он добавил, что высказываясь о маленьких пенсиях, он имел в виду сотрудников предприятия, на котором сам работал. Там, по его словам, люди «трудились» и поэтому получали пенсию в районе 16-20 тыс. руб.

Набиев отметил, что такое сравнение является «некорректным» и посетовал на то, что зачастую граждане России, рабочий стаж которых сильно отличается, получают одинаково низкую пенсию.

Ранее Набиев заявлял, что получающие пенсии в 8 тыс. руб., — это «тунеядцы и алкаши». Впоследствии стало известно, что сам Набиев в 2016-2017 году заработал 70 млн руб.