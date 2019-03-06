Названа дата нового выступления Орешкина в Госдуме

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Депутаты Госдумы заслушают главу МЭР Максима Орешкина 10 апреля. Об этом рассказала советник спикера Госдумы Вячеслава Володина Анстасия Кашеварова в разговоре с «Газетой.Ru».

По ее словам, раньше такой возможности не будет по причине того, что на правительственный часы должны прийти другие министры.

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«Пока по плану на 20 марта стоит министр труда Максим Топилин, а на 3 апреля — вице-премьер правительства Татьяна Голикова», — заявила Кашеварова.

Ранее Володин во время правительственного часа предложил министру экономического развития Максиму Орешкину лучше подготовиться к вопросам депутатов и прийти к ним повторно.