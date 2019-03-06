МИД: Россия может ответить, если США разместят запрещенные ДРСМД ракеты

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Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Россия имеет право ответить, если США начнут размещать запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) ракеты, передает РИА «Новости».

По словам Лаврова, если США, выйдя из этого договора и развязав себе руки, начнут развертывать запрещенные ракеты в разных частях мира, то Россия может ответить.

Ранее лидер США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон со 2 февраля приостанавливает свое участие в ДРСМД. Также президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Россия приостанавливает выполнение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключенного между СССР и США в 1987 году.