Лавров: Россия не будет ввязываться в новую гонку вооружений
Глава российского МИДа Сергей Лавров завил, что Россия не станет ввязываться в гонку вооружений, передает РИА «Новости».
Лавров напомнил слова президента России Владимира Путина, который заявлял, что страна не будет ввязываться в гонку вооружений, и министр отметил, что он с ним согласен.
Реклама
«Не наша вина, что все наши многочисленные предложения, в том числе, передававшиеся в письменном виде, остались без реакции», — добавил Лавров.
Ранее сообщалось, в Госдепе обвинили Россию в развязывании гонки вооружений.