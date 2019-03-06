Лавров: Россия не будет ввязываться в новую гонку вооружений

Глава российского МИДа Сергей Лавров завил, что Россия не станет ввязываться в гонку вооружений, передает РИА «Новости».

Лавров напомнил слова президента России Владимира Путина, который заявлял, что страна не будет ввязываться в гонку вооружений, и министр отметил, что он с ним согласен.

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«Не наша вина, что все наши многочисленные предложения, в том числе, передававшиеся в письменном виде, остались без реакции», — добавил Лавров.

Ранее сообщалось, в Госдепе обвинили Россию в развязывании гонки вооружений.