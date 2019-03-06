Венесуэла объявила посла Германии персоной нон грата

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В Венесуэле объявили посла Германии в стране Даниэля Кринера персоной нон грата. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление правительства.

Отмечается, что такое решение венесуэльская сторона приняла из-за вмешательства посла «во внутренние дела страны».

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«Венесуэла считает недопустимым, что иностранный дипломат выполняет на территории общественную роль, более близкую к роли политического лидера», — говорится в заявлении правительства.

Ранее венесуэльский президент Николас Мадуро разорвал отношения с Колумбией.