Венесуэла объявила посла Германии персоной нон грата
В Венесуэле объявили посла Германии в стране Даниэля Кринера персоной нон грата. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление правительства.
Отмечается, что такое решение венесуэльская сторона приняла из-за вмешательства посла «во внутренние дела страны».
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«Венесуэла считает недопустимым, что иностранный дипломат выполняет на территории общественную роль, более близкую к роли политического лидера», — говорится в заявлении правительства.
Ранее венесуэльский президент Николас Мадуро разорвал отношения с Колумбией.