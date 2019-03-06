NYT: Трамп может пойти на выборы из-за страха уголовного преследования

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Президент США Дональд Трамп может принять участие в следующих президентских выборах, поскольку второй срок может помочь ему избежать предъявления обвинений, в том числе по «российскому делу», предполагают близкие к нему источники The New York Times.

Трампа успокаивает то, что американское законодательство предполагает, что «президент не может быть обвинен, находясь на своем посту», говорят источники. Таким образом, его желание победить на выборах 2020 года может быть связано со страхом юридических проблем.

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В материале NYT также приводит копии шести чеков, которые Трамп выписал своему бывшему адвокату Майклу Коэну. Они входят в число 11 чеков, полученных Коэном для покрытия выплат американским порноактрисам в обмен на молчание об их сексуальных связях.

Ранее на этой неделе экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что не будет баллотироваться на пост президента США. Свою кандидатуру передумал выдвигать и экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг.

Ранее сообщалось, что более 80 связанных с Трампом людей попали под расследование демократов.