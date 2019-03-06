Порошенко одобрил закон о допуске иностранных военных в страну для учений

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Украинский лидер Петр Порошенко одобрил закон о допуске иностранных военных на территорию страны для участия в международных учениях в 2019 году, передает РИА «Новости».

Уточняется, что президент Украина подписал соответствующий указ 6 марта.

В нынешнем году на Украине запланированы украинско-румынские учения «Риверайн», украинско-британские обучения «Ворьер Вотчер — 2019», а также многонациональные военные учения «Кленовая Арка — 2019».

Ранее Рада узаконила участие иностранных военных в учениях на Украине в 2019 году.