Орешкин согласился с Володиным после конфликта

Министр экономического развития Максим Орешкин после конфликта со спикером нижней палаты Вячеславом Володиным согласился с ним в том, что вопросы реализации национальных проектов требуют тщательного обсуждения в Госдуме, передает ТАСС.

До этого во время парламентского часа спикер нижней палаты Вячеслав Володин остановил выступление Орешкина из-за «неудовлетворительных ответов».

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«В следующий раз мы будем собираться и именно на этом основной акцент сделаем», — подчеркнул Орешкин.

Ранее сообщалось, что Орешкин высказался о конфликте с Володиным в Госдуме.