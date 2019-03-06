Медведев рассказал, что нужно сделать для создания Союза России с Белоруссией

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Российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что Союз России с Белоруссией можно будет считать состоявшимся после «скучной работы» по согласованию документов для объединения, передает РИА «Новости».

По мнению Медведева, существует всего два пути достижения Союза России с Белоруссией.

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«Реализовывать Договор 1999 года… Этот путь продвинутый для России и для республики Беларусь, но только нужно создать те институты, которые не созданы… Пока не будет проведена скучная работа по согласованию основных документов», — отметил Медведев.

Также он уточнил, что необходимо согласие двух стан, потому что «насильно» затянуть невозможно и бессмысленно.

«Второй путь — идти по тому договору, который был подписан, и реализовывать позиции, которые вытекают напрямую из договора», — подчеркнул Медведев.

Ранее Лукашенко заявил о готовности пересмотреть подход к интеграции с Россией.