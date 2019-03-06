Медведев призвал американского «клерка» учиться дипломатии и уважению

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ответ на критику американского «клерка» в адрес Люксембурга за контакты с Россией призвал его учить азы дипломатии и уважать чужой суверенитет, передает ТАСС.

Данное заявление он сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем. Отмечается, что таким образом Медведев ответил на «некий окрик из американского посольства».

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«Я не знаю, кто это сказал, не помню, естественно, фамилию клерка, но в любом случае хочу отметить следующее: такому человеку нужно достать самый простой учебник по международному публичному праву и начать изучение его азов, если он находится на дипломатической должности, включая понятие государственного суверенитета», — сказал Медведев.

Он подчеркнул, что государственный суверенитет — «это верховенство государственной власти внутри страны и независимость государственной власти вне ее», и выразил надежду на то, что у «клерка» в голове «все встанет на свои места», если он «сможет понять, что это такое».

Ранее Медведев погулял по Люксембургу и случайно встретил идущих с работы министров.