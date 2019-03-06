Трамп собрался в Алабаму после гибели 23 человек от торнадо

Президент США Дональд Трамп сообщил, что посетит штат Алабама, где жертвами торнадо стали 23 человека, передает РИА «Новости».

«В пятницу я отправлюсь в Алабаму … Это была трагическая ситуация, но сейчас там хорошо работают», — сказал Трамп журналистам в Белом доме.

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Он отметил, что контактировал с губернаторами Алабамы и соседней Джорджии в связи с торнадо.

Торнадо обрушился на Алабаму в воскресенье. Во вторник Трамп подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации, что позволит оказать штату помощь из федерального бюджета США.