Граждан Грузии призвали не искать убежища в ЕС

Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Йоханнес Хан призвал граждан Грузии не использовать безвизовые поездки в страны Шенгенской зоны с целью подачи заявлений на предоставление убежища, передает РИА «Новости».

Он отметил, что Евросоюз считает Грузию безопасной страной, и прошения о предоставлении убежища часто бывают необоснованными. В частности, речь идет о «нескольких тысячах» необоснованных прошений.

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«И мы рассчитываем также на СМИ, чтобы они информировали ваших граждан, что какой-либо поиск убежища в ЕС не сработает, поскольку мы считаем вас безопасной страной», — сказал Хан.

Данное заявление он сделал по итогам заседания в Брюсселе Совета по ассоциации ЕС-Грузия с участием грузинского премьера Мамуки Бахтадзе.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон призвал пересмотреть Шенгенскую зону.