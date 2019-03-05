Комитет рекомендовал принять поправки в закон о блокировке за оскорбление общества и государства

Думский комитет по информационно политике рекомендовал к принятию поправки в законопроект о возможности блокировки интернет-ресурсов за оскорбление за оскорбление общества и государства, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Изначально законопроект предполагал, что прокурор или его заместители могут принять решение о блокировке интернет-ресурса за распространение информации, которая содержит в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации и органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации. Блокировку осуществляет Роскомнадзор.

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Депутаты уточнили признаки информации, за которую полагается блокировка. Теперь она должна содержать не только неуважение к обществу, но и «оскорблять человеческое достоинство и общественную нравственность».

Также согласно поправкам, у интернет-ресурсов будут сутки с момента получения уведомления от Роскомнадзора на удаление данной информации перед блокировкой.

Госдума приняла в I чтении проекты о борьбе с оскорблениями в адрес общества и государства 24 января.