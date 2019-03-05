Умер бывший глава МИД ФРГ

Лидер Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер в своем твиттере сообщил, что бывший министр иностранных дел ФРГ, экс-председатель СвДП Клаус Кинкель скончался в возрасте 82 лет.

По его словам, экс-глава МИД Германии умер 5 марта.

«Смерть Клауса Кинкеля глубоко тронула меня. Он был честным и скромным человеком, я очень ценил его дружеские советы. Я благодарен ему за многое», — написал Линднер.

Клаус Кинкель руководил Федеральной разведывательной службы Германии (BND) в 1979—1982 годах, занимал пост министра иностранных дел ФРГ с 1992 по 1998 год. По завершении активной политической карьеры с конца 1990-х годов занимался адвокатской деятельностью.