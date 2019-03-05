Песков: значение расследований против Трампа девальвировалось

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался по поводу очередного расследования демократов против американского президента Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

По его словам, у российской стороны нет возможности и желания комментировать расследования, которые в США начинают в отношении главы государства.

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«Этих расследований так много, что их значение, безусловно, девальвировалось», — сказал Песков.

Он добавил, что происходящее все меньше напоминает серьезный подход. К тому же, ни одно из подобных расследований не привело ни к каким результатам, за исключением «смехотворных». Песков подчеркнул, что такие расследования являются делом США.

Ранее сообщалось, что демократы сделали «первые шаги» к импичменту Трампа.