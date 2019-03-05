Представителю МИД России отказали во въезде в Чехию

Представителю МИД России, направлявшемуся в Чехию в составе официальной делегации, отказали во въезде в аэропорту Праги, сообщает РИА «Новости».

Как заявили в посольстве России в Праге, представитель МИД должен был принять участие в российско-чешской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству.

Как отметили в диппредставительстве, посольство в Праге сделало представление заместителю Министра иностранных дел Чешской Республики и директору курирующего территориального департамента МИД Чехии.