New Yorker: Fox News уличили в утаивании фактов о Трампе перед выборами 2016 года

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Во время предвыборной кампании в 2016 году Fox News получил доказательства о связи американской порноактрисы Сторми Дэниелс и президента США Дональда Трампа, однако не стал публиковать материал из-за желания владельца медиакомпании 21st Century Fox Руперта Мердока победы Трампа. Об этом пишет журнал New Yorker.

Над материалом с марта по октябрь 2016 года работала корреспондент телеканала Дайана Фальцоне, которая уже не сотрудничает с Fox News. После завершения подготовки материала она получала от редакторов Fox News «один уклончивый ответ за другим», а после ей ответил глава сайта телеканала Кен Лакорте.

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«Хороший материал, детка. Но Руперт хочет, чтобы Дональд Трамп победил. Так что просто забудь об этом», — приводит издание слова Лакорте.

Сам Лакорте, который уже не возглавляет сайт Fox News, отрицает авторство цитаты. Ее подлинность подтвердил один коллега Фальцоне, который рассказал, что слышал от нее эту историю.

Отмечается, что во время работы над материалом экс-корреспондент Fox собрала информацию о сексуальных отношениях Трампа в 2006 году с порноактрисой Сторми Дэниелс. Кроме того, она ознакомилась с перепиской адвокатов Дэниелс и на тот момент адвокатом Трампа Майклом Коэном, в которой подробно описывалось предложение о выплате денег и заключении соглашения о неразглашении информации.

Несмотря на отпор редакторов, корреспондент сайта Fox News продолжала расследование и позже обнаружила, что таблоид National Enquirer содействовал Трампу, купив эксклюзивные права на материал о Сторми Дэниелс, чтобы он нигде не вышел.

В итоге информация о выплатах Трампа порноактрисе в обмен на молчание об их романе, а также попытки Коэна скрыть их, оставались неизвестными общественности до тех пор, пока The Wall Street Journal не опубликовал материал спустя год после того, как Трамп стал президентом США.