Лукашенко рассказал о нерастаявшем льде в отношениях с ЕС

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Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал о взаимоотношениях страны с Евросоюзом (ЕС), передает «БелТА».

По словам президента, ЕС продлил действие ограничительных, хотя и символических, мер в отношении Минска.

«Лед в отношениях с Европейским союзом не растаял», — сказал Лукашенко.

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Он добавил, что даже в мелочах ЕС не идет на встречу Минску, в частности уклоняется от переговоров по новому базовому соглашения между сторонами.

Ранее Лукашенко рассказал о кризисе в процессе евразийской интеграции.