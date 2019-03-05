Лукашенко рассказал о нерастаявшем льде в отношениях с ЕС
Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал о взаимоотношениях страны с Евросоюзом (ЕС), передает «БелТА».
По словам президента, ЕС продлил действие ограничительных, хотя и символических, мер в отношении Минска.
«Лед в отношениях с Европейским союзом не растаял», — сказал Лукашенко.
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Он добавил, что даже в мелочах ЕС не идет на встречу Минску, в частности уклоняется от переговоров по новому базовому соглашения между сторонами.
Ранее Лукашенко рассказал о кризисе в процессе евразийской интеграции.