Глава совета казначейства Канады ушла в отставку из-за скандала
Председатель совета казначейства и члена кабинета министров правительства Канады Джейн Филпотт ушла в отставку, передает ТАСС.
По данным агентства, Филпотт решила уйти в отставку из-за скандала вокруг бывшего канадского министра юстиции и генпрокурора Джоди Уилсон-Рейбоулд.
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Как отмечается, глава совета казначейства покинула свой пост из-за «свидетельств попыток политиков» оказать давление на экс-генпрокурора страны.
При этом премьер-министр Канады Джастин Трюдо принял отставку Филпотт.
Ранее СМИ сообщили, что Трюдо обвинили в «политическом вмешательстве» в судебные дела Канады.