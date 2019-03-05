Макрон призвал пересмотреть Шенгенскую зону

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости пересмотра Шенгенской системы. Об этом сообщается на сайте Елисейского дворца.

«Мы должны пересмотреть Шенгенскую зону: все те, кто хотят участвовать, должны исполнять обязательства ответственности», — сказал Макрон.

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По его словам, речь идет о строгом пограничном контроле в Шенгенской зоне.

Он также добавил, что участники соглашения должны исполнять обязательства солидарности.

Макрон подчеркнул, что правила предоставления убежища должны быть одинаковыми.

Ранее СМИ сообщили, что Макрон готовит «масштабную реорганизацию» правительства Франции.