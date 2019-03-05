Помпео отреагировал на возвращение Гуайдо в Венесуэлу
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон приветствует возвращение лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо на родину. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, США приветствуют «благополучное возвращение» Гуайдо в Венесуэлу.
Он также поздравил лидера оппозиции Венесуэлы с «успешными дипломатическими усилиями» в регионе.
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Помпое подчеркнул, что Вашингтон приветствует действия народа Венесуэлы по обеспечению «мирного перехода» к демократии в республике.
Ранее сообщалось, что Гуайдо призвал венесуэльцев выйти на митинги.