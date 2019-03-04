На преемницу Меркель обрушился шквал критики после слов о туалетах для «третьего пола»
Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) и возможная преемница немецкого канцлера Аннегрет Крамп-Карренбауэр высказалась по поводу туалетов для людей третьего «нейтрального пола». Об этом сообщает Tagesspiegel.
По словам Крамп-Карренбауэр, такие туалеты предназначены для тех, «кто, кто не знает, мочиться ли им стоя или сидя».
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Как отмечается, подобное высказывание навлекло на политика критику.
Ранее преемница Меркель назвала «Северный поток — 2» спорным, но необратимым.