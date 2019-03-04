Гуайдо призвал венесуэльцев выйти на митинги

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Венесуэльский оппозиционный лидер Хуан Гуайдо призвал своих сторонников устроить акцию протеста в субботу, 9 марта. Свой призыв Гуайдо опубликовал в твиттере.

«Вся поддержка, которую мы получили и поддержка, в которой мы нуждаемся, будет зависеть от нас», — написал Гуайдо.

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Он также поблагодарил своих сторонников за «любовь и огромное терло», с которыми они его встречали в Венесуэле.

Ранее сообщалось, что Гуайдо вернулся в Венесуэлу. Отмечалось, что по прибытию Гуайдо сопровождали послы Франции, Германии, Румынии, Нидерландов, Аргентины и Бразилии.