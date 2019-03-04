МИД Белоруссии уведомил США о либерализации правил комплектации посольства
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей на встрече с заместителем помощника госсекретаря США Джорджем Кентом уведомил последнего о снятии ограничений на число сотрудников американского посольства в стране. Об этом сообщается на сайте белорусского МИДа.
На сайте напомнили, что данные ограничения действовали с 2008 году. Также в белорусском МИДе выразили надежду, что данный шаг будет способствовать «нормализации отношений» между странами.
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Отмечается, что помимо этого стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.
Ранее сообщалось, что в МИД Белоруссии спустя десять лет задумались о возвращении посла США.