В Госдуме оценили призыв G7 к Киеву о возвращении статьи о незаконном обогащении

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов дал комментарий после того, как G7 и Всемирный банк обратились к украинской стороне с призывом снова ввести ответственность за незаконное обогащение, которая предусмотрена принципами ЕСПЧ и ООН. Об этом сообщает RT.

Согласно их совместному заявлению, отмена статьи о незаконном обогащении привела к ослаблению антикоррупционной архитектуры, а также оказала влияние на возможность расследовать коррупцию властной элиты на территории страны.

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По мнению Морозова, Киев «погряз» в коррупции.

«Чиновники, находящиеся у власти, обогащаются со страшной силой, а народ при этом нищает и экономика разваливается», — сказал Морозов.

Он подчеркнул, что вопрос борьбы с коррупцией является «краеугольным», если страна хочет претендовать на вступление в ЕС. Морозов заметил, что украинская сторона столкнется с последствиями, если проигнорирует заявление G7 и Всемирного банка.

Ранее Порошенко заявил, что осуждает решение суда об отмене статьи УК Украины о незаконном обогащении и пообещал создать такой законопроект, что «комар носа не подточит».