СМИ: в сенате США признали «огромным» количество доказательств сговора Трампа с Россией

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Вице-председатель комитета по разведке сената США, сенатор-демократ от Вирджинии Марк Уорнер в эфире NBC News заявил об «огромном количестве» доказательств возможного сговора между президентом США Дональдом Трампом и российскими властями во время выборов 2016 года.

В качестве доказательств Уорнер сослался на переговоры по строительству в Москве Trump Tower, которые продолжались после начала президентской кампании Трампа, а также публикации материалов WikiLeaks.

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«Никто не может на самом деле сказать, что нет достаточного количества доказательств сотрудничества или связи между Trump Organization и россиянами», — сказал Уорнер.

Кроме того, в воскресенье, 3 марта председатель комитета по разведке в палате представителей США Адам Шифф в эфире CBS News в программе «Лицом к нации» заявил, что существуют как «прямые доказательства», так и «многочисленные косвенные доказательства» сговора с Россией. В качестве примера он привел встречу в Нью-Йорке в башне Trump Tower и «ложь», c помощью которое ее пытались скрыть.

Ранее президент США Дональд Трамп вновь назвал расследование против него «охотой на ведьм» и назвал себя «невинным человеком».

Россия отрицает вмешательство в американский избирательный процесс и сговор с штабом Трампа.