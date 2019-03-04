NBC: Трампу будет сложно переизбраться в 2020 году

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Предвыборная гонка на президентских выборах 2020 года будет сложной для американского лидера Дональда Трампа, передает американский телеканал NBC News со ссылкой на совместный с The Wall Street Journal опрос.

Результаты опроса показали, что Трампа готовы переизбрать в следующем году четверо из десяти избирателей. 41% избирателей готов отдать голос действующему главе государства, 48% — кандидату от демократов. Несмотря на это отношение к президенту США остается стабильным: 46% американцев одобряют работу Трампа.

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Более половины американцев (58%) не считают, что глава государства США был честным в отношении «российского дела». Кроме того, 60% избирателей не одобрили введенную им декларацию о чрезвычайном положении на границе с Мексикой для строительства пограничной стены.

Тем не менее, американский лидер пользуется сильной партийной поддержкой — 90% республиканцев одобряют его действия. На рейтинг Трампа также позитивное влияние оказывает и ситуация в экономике. Так, большинство респондентов уверены, что рецессии в следующем году не будет.

Опрос NBC/WSJ был проведен в конце февраля.