«Голодные игры Венесуэлы»: NYT обвинила Мадуро в использовании «оружия» против народа

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро использовал гуманитарную помощь США «в качестве оружия» против собственного народа, пишет в редакционной колонке The New York Times.

Венесуэльская политическая оппозиция и ее иностранные сторонники, в первую очередь Соединенные Штаты, решили, что доставка в страну гуманитарной помощи подорвет военную поддержку Мадуро и, в конце концов, приведет к его уходу, отмечает NYT. Первый раунд в феврале провалился — армия блокировала грузовики на пограничных пунктах, зачастую с помощью агрессивных столкновений, пишет издание.

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Наилучшим вариантом в этой ситуации может стать попытка заключить сделку между лидером оппозиции Хуаном Гуайдо и Мадуро, возможно, при посредничестве ООН, что приведет к организации независимых выборов в стране под международным контролем. Однако для Мадуро это будет равноценно потере власти, отмечает издание.

Возможное военное вмешательство США в венесуэльский кризис NYT называет «опасной идеей», против которой выступает большинство из 50 стран, присоединившихся к Вашингтону и признавших лидера оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Еще один метод — введение новых санкций, говорится в материале, однако и они могут ударить по населению страны, которое живет в условиях нехватки продовольствия.

В январе во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве временного главы государства признали США, Канада, а также страны Латинской Америки и Европейского союза. Россия выразила поддержку Мадуро.