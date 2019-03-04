Кремль ждет скорого согласования даты встречи Путина и Ким Чен Ына

В Кремле выразили надежду, что дата и место встречи президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына будут согласованы в обозримом будущем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков,передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы надеемся, что в обозримой перспективе также по дипломатическим каналам точная дата и место будут согласованы», — сказал Песков.

Реклама

Он также отметил, что «пока ясности не появилось», в частности, идут контакты по дипломатическим каналам.

Ранее в Кремле рассказали о стратегии «маленьких шагов» в отношении КНДР.