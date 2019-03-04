Лавров: США и Россия должны объединиться по афганскому урегулированию
Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Россия и США должны объединиться по афганскому урегулированию, передает РИА «Новости».
По словам Лаврова, двум странам необходимо перестать соперничать.
«По-моему, это очень полезное дело — не пытаться соперничать искусственным образом, а объединить усилия», — отметил Лавров.
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Он добавил, что все страны могут помочь афганцам начать «национальный диалог», который может привести к прекращению сложившегося конфликта.
Ранее сообщалось, что при нападении боевиков «Талибана» (организация запрещена в России) в Афганистане погибли 23 человека.
«Талибан» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.