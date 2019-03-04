Люксембург захотел стать посредником между ЕС и Россией

Посол Люксембург Жан-Клод Кнебелер заявил о готовности страны стать посредником в налаживании диалога между Европейским союзом и Россией, передает РИА «Новости». заявил в интервью РИА Новости посол Великого герцогства в РФ.

Он пояснил, что Люксембург исторически находился между двумя сферами влияния — Франции и Германии.

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«Я думаю, что у Люксембурга есть понимание того, что очень опасно вставать между двух сильных блоков, которые противоборствуют. Вот почему мы взяли на себя роль посредников в Европейском союзе, сооснователями которого мы являемся», — сказал Кнебелер.

Как отметил дипломат, в ЕС существует разнообразный спектр позиций по России.

В то же время Кнебелер заявил, что Люксембург поддерживает новые санкции ЕС в отношении России.